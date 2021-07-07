Сім’ї Лапій із села Нагірянка Чортківського району необхідна допомога.
У сім’ї, де виховують трьох маленьких діток, дощенту згоріла хата. Про це у Фейсбуці повідомила Альона Василевська.
“Дорогі друзі, небайдужі люди прошу вашої допомоги, у наших кумів Лапій Тані і Лапій Юрія сталася пожежа, троє дітей лишилось без даху над головою, пожежа сталася у с. Нагірянка 27.06.2021 р о 00,40 год, причина пожежі – займання проводки, допоможіть хто чим може. Нехай біда обходить усіх стороною. Будемо щиро вдячні кожному хто зможе хоть якось допомогти. 4149500145333442 райффайзен банк Лапій Юрій Олексійович тел 0686962839”, – ідеться у повідомленні.
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