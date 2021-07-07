Троє дітей лишилися без даху над головою: сім’ї з Тернопільщини потрібна допомога. ВІДЕО

Сім’ї Лапій із села Нагірянка Чортківського району необхідна допомога.

У сім’ї, де виховують трьох маленьких діток, дощенту згоріла хата. Про це у Фейсбуці повідомила Альона Василевська.

“Дорогі друзі, небайдужі люди прошу вашої допомоги, у наших кумів Лапій Тані і Лапій Юрія сталася пожежа, троє дітей лишилось без даху над головою, пожежа сталася у с. Нагірянка 27.06.2021 р о 00,40 год, причина пожежі – займання проводки, допоможіть хто чим може. Нехай біда обходить усіх стороною. Будемо щиро вдячні кожному хто зможе хоть якось допомогти. 4149500145333442 райффайзен банк Лапій Юрій Олексійович тел 0686962839”, – ідеться у повідомленні.