Тріскучі морози насуваються на Тернопільщину: мешканців попереджають про небезпеку

Метеорологи і рятувальники попереджають мешканців Тернопільщини про погіршення погоди.

Згідно з прогнозом Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 7 січня очікується налипання мокрого снігу, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини. 7-9 січня на дорогах – ожеледиця. Окрім того, прогнозують значне похолодання. Вночі 9 січня стовпчики термометрів можуть опускатися до 21 градуса морозу!

Погоду у ці дні визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Італією.

Відтак, рятувальники звертаються до мешканців краю з рекомендаціями: