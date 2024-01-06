Метеорологи і рятувальники попереджають мешканців Тернопільщини про погіршення погоди.
Згідно з прогнозом Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 7 січня очікується налипання мокрого снігу, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини. 7-9 січня на дорогах – ожеледиця. Окрім того, прогнозують значне похолодання. Вночі 9 січня стовпчики термометрів можуть опускатися до 21 градуса морозу!
Погоду у ці дні визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Італією.
Відтак, рятувальники звертаються до мешканців краю з рекомендаціями:
- Будьте обережні на дорогах. Уникайте подорожей, якщо це необхідно.
- Готуйтеся до зимових умов.
- Перевірте обладнання для очищення снігу та льоду.
- Забезпечте себе теплом.
- Одягайтеся за погодні умови та використовуйте вітрозахисні матеріали.
- Слідкуйте за погодними оновленнями.