Метеорологи і рятувальники попереджають мешканців Тернопільщини про погіршення погоди.

Згідно з прогнозом Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 7 січня очікується налипання мокрого снігу, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини. 7-9 січня на дорогах – ожеледиця. Окрім того, прогнозують значне похолодання. Вночі 9 січня стовпчики термометрів можуть опускатися до 21 градуса морозу!

Погоду у ці дні визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Італією.

Відтак, рятувальники звертаються до мешканців краю з рекомендаціями:

  • Будьте обережні на дорогах. Уникайте подорожей, якщо це необхідно.
  • Готуйтеся до зимових умов.
  • Перевірте обладнання для очищення снігу та льоду.
  • Забезпечте себе теплом.
  • Одягайтеся за погодні умови та використовуйте вітрозахисні матеріали.
  • Слідкуйте за погодними оновленнями.