Незвичне видовище на дорогах Тернополя мали нагоду поспостерігати мешканці міста у п’ятницю, 14 травня.

Як повідомляє 0352.ua, очевидцями цієї незвичної витівки в Тернополі стали чимало мешканців міста. Тернополянин Олег Синовець виклав на своїй сторінці у Фейсбук відео, де поруч з ним по дорозі в Тернополі рухається автомобіль, обклеєний гігієнічними прокладками.



“Коли автомайстер сказав, що треба нову прокладку”, – пожартував автор відео.

Як з’ясувалося, це був такий собі жарт від тернопільської блогерки Олі Семенюк. У дівчини понад 140 тис. підписників в Instagram і час від час вона разом із іншими блогерами вона організовує батли, де вони у вигляді своєрідного парі дають один одному незвичні завдання, які часто покликані викликати обговорення не лише у соцмережах, але й у реальному житті. Одним із таких завдань для Олі Семенюк від блогерки lubka_gubka було доручення обклеїти свій автомобіль гігієнічними прокладками та проїхатися центральними вулицями міста. Крім того, заради виконання завдань, дівчині довелося у той же день в прохолодну погоду “позасмагати” в публічному місці та скупатися у фонтані.



Більшість тернополян із гумором сприйняли та оцінили жарти дівчат, адже це викликало море посмішок і здивування у буденний день.