Трагічний відпочинок: за кордоном загинув ще один школяр з Тернопільщини

Учень школи села Новосілка Скалатської громади Денис Сіреджук втопився у річці в Чехії.

Про це повідомляє Терен з посиланням на сторінку школи.

“Світла Пам’ять про Дениса як чудову, чуйну, розумну, добру людину залишиться назавжди у наших серцях! Царство Небесне”, – йдеться в повідомленні.

Щиро співчуваємо батькам, рідним та близьким Дениса з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять.

Нагадаємо, це вже третя смерть на воді жителів Тернопільщини за кордоном за останній тиждень. Так, 25 червня в озері в Польщі втопився 16 річний Валентин Гушпіт, а 26 червня у Німеччині під час купання загинув 18-річний Назарій Гедзик з Копичинців.