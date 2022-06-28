У Німеччині під час відпочинку загинув 18-річний юнак з Тернопільщини

18-річний Назарій Гедзик з Копичинців Чортківського району втопився під час купання в озері у Німеччині. Трагедія сталася у неділю, 26 червня. Рідний брат покійного Дмитро просить допомогти зібрати близько 3 тисяч євро на перевезення тіла Назара в Україну.

Назар Гедзик навчався у Заліщицькому аграрному коледжі імені Є. Храпливого. Хлопець мріяв стати агрономом, пише ТЕРЕН.

“Назарко був веселий і життєрадісний. Він був дуже добрим хлопцем, завжди допомагав людям, навіть, якщо його не просили про це. В березні йому виповнилося 18 років. Здавалося, це лише початок дорослого життя”, – розповів Дмитро Гедзик.

У Німеччину Назар поїхав ще понад місяць тому. Там проходив навчальну практику.

“Йому дуже сподобалося у цій країні. Він хотів наступного літа знову туди поїхати, але не судилося”, – каже брат.

Разом з компанією Назар Гедзик купався в озері. Там він потрапив на глибину більше 15 метрів і пішов на дно.

“Було дуже багато людей, але нікому не вдалося його врятувати. Його пошуки тривали довго. У неділю його не вдалось знайти. Вже в понеділок, 27 червня, близько 9 ранку повідомили, що тіло Назарчика знайшли”, – пригадує брат Назара.

Щоб перевезти тіло Назара та поховати його вдома у Копичинцях, родині Гедзиків необхідно близько 3 тисяч євро. Рідні просять допомогти їм фінансово, щоб якнайшвидше забрати тіло додому. Зараз вони не мають такої суми.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149499144809264 – Гедзик Дмитро Володимирович