Жінка вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – нещодавно на неї склали адмінпротокол за розповсюдження тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. Адмінматеріали наразі знаходяться на розгляді суду.

Як розповіли у секторі дільничних офіцерів поліції Чортківського райвідділу поліції, у ході проведення відпрацювання поліцейські на дорозі у селі Нагірянка зупинили мікроавтобус. Під час огляду в салоні транспортного засобу було виявлено шість ящиків з тютюновими виробами. На пачках з цигарками вартістю майже 105 тисяч гривень були відсутні марки акцизного збору.

Виявилося, товар належав жительці Чорткова. Зі слів жінки, тютюнові вироби вона придбала у Чернівецькій області та винайняла автомобіль, аби перевезти їх.

Поліцейські вилучили підакцизну продукцію та скерували на експертне дослідження.

Щодо жительки Чорткова складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 164-5 КУпАП. Їй загрожує штраф від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Україні триває операція «Акциз». Основна мета якої припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.