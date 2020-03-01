Отець Василь Германюк з Тернопільщини відомий тим, що веде щоденні онлайн-трансляції молитов та святих Літургій у соцмережі Instagram.

З початком Великого посту священник запропонував серед своїх підписників започаткувати челендж “Увесь Піст без або алкоголю, або сигарет, або солодощів, або кави, або м’ясного, або соцмереж…”. Окрім того, з утриманням від гріхів та намаганням зростати духовно.

За пів тижня до початку посту отець організував опитування у сторіз, аби з’ясувати, хто готовий прийняти виклик і від чого відмовиться.

Виявилося, що найбільше людей готові відмовитися від вживання алкоголю і цигарок, потім – від м’ясного і навіть від кави. Та найсильніша залежність – від соцмереж, адже з усієї кількості людей, котрі брали участь в опитуванні, пройти 5-тижневий шлях Великого посту без Фейсбука готові найменше респондентів.

“Щиро заохочую роздумати, від чого позбавити себе на період Страстей Христових, щоб стати вільними від тілесних залежностей і зрости у Вірі”, – каже отець Василь Германюк.

Профіль отця Василя в Інстаграмі: @hvmnew (https://www.instagram.com/hvmnew/).

Рекомендації щодо сучасних викликів Великого Посту: https://www.instagram.com/p/Buvp8nSHhkM/.