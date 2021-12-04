Територію біля дитсадка і школи на Тернопільщині визнали неблагополучною через… кота

У Ланівцях зафіксували випадок сказу у безпритульного кота.

Про це повідомили у Лановецькій міській раді. Наразі на окремих територіях міста вакцинують свійських тварин.

«У місті Ланівці відкрито неблагополучний пункт щодо сказу кота. Це мікрорайон цукрового заводу. Випадок стався на території вул. Молодіжної, поряд з освітніми закладами – дитячим садочком «Сонечко» та другою загальноосвітньої школою. Випадок сказу підтверджений Тернопільською регіональною лабораторією. Відбулося засідання протиепізоотичної комісії при Лановецькій міській раді, було прийнято рішення оголосити неблагополучним пунктом мікрорайон цукрового заводу, загрозливою зоною – всі Ланівці. Тварина із загрозливою поведінкою має насторожувати нас. Тому прохання звертати увагу та бути обережними», – зазначив начальник Лановецького управління Держпродспоживслужби Олександр Міняйло.

Додамо, сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.