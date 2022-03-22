У Тернополі планують відкрити координаційний центр міжнародної організації «Medair». Це питання обговорили під час робочої зустрічі міського голови Сергія Надала та уповноваженого представника «Medair» у Польщі Деймона Тернера Елсворта.

– Від початку військових дій через Тернопіль пройшли люди, які тут жили 1-3 доби, це понад 14,5 тисяч переселенців. Вони розміщаються переважно у навчальних закладах. 16 навчальних закладів забезпечують проживання і харчування цих людей. Із них понад 5200 осіб вибрали Тернопіль для тривалішого проживання. Ми розуміємо, що кількість цих людей у випадку продовження військових дій буде збільшуватися. До цього треба бути готовим. Тому сьогодні мав зустріч з представником міжнародної благодійної місії «Medair». Це структура, яка допомагає всім тим, країнам, де йдуть військові дії. Ми почнемо з ним активну співпрацю, і розраховуємо на їхню підтримку не лише у плані продуктів харчування, одягу. Вони обіцяють підтримку медичних працівників, перенавчання людей, які шукають роботу, допомогу у реалізації певних інфраструктурних проектів, оскільки якщо в місті буде більше населення, то ряд мереж треба буде перебудовувати і пристосовувати до нових потреб проживання.

За словами Деймона Елсворта, їхня організація відкрита практично до всіх гуманітарних потреб, серед яких: непродовольчі товари, товари медичного призначення, гігієнічні набори, професійна підтримка у створенні та укомплектуванні закладів охорони здоров’я, продовольча, водопостачання та лікувальна інфраструктура і обладнання, експертиза спеціалістів, підтримка фізичного і психосоціального здоров’я.

Довідка

«Medair» – це міжнародна неурядова організація, яка понад 20 років надає гуманітарну допомогу людям, які потребують її після стихійних лих чи інших криз. Medair працює з високим рівнем професіоналізму та сумлінності. Завдяки своїй діяльності організація розвинула тісну співпрацю з іншими неурядовими організаціями, а також з основними міжнародними інституційними донорами та організаціями ООН, такими як ЮНІСЕФ, ВООЗ та УВКБ ООН. Міжнародна штаб-квартира Medair знаходиться у Швейцарії.