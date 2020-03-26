Минулого місяця у Тернополі та області придбали 85 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $29 тис.

Сума витрат минулого місяця в регіоні склала $2,4 млн. Найпопулярнішою маркою у регіоні було Renault, яких зареєстрували 27 авто на суму $400 тис. Також попитом користувалися Toyota і Nissan – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Бестелером серед моделей у Тернополі був кросовер Renault Duster. Крім нього були популярними Renault Sandero і Toyota Land Cruiser Prado.

Серед зареєстрованих авто 37% – машини з дизельними двигунами, а середній об’єм двигуна перевищив 1,9 тис сантиметрів кубічних.

Загалом у лютого в Україні зареєстрували 6,9 тис нових автомобілів. Усього у найкоротший місяць року українці витратили на авто $200 млн. Найбільшу кількість продажів серед моделей отримав кросовер Toyota RAV4, яких минулого місяця зареєстрували майже пів тисячі. Нагадаємо, впродовж 2019 року в Тернополі та області зареєстрували 900 нових автомобілів на суму $25 млн без врахування додаткового обладнання. Серед марок лідером продажів стало Renault, яких зареєстрували 190 автомобілів на суму $2,8 млн. На другому місці Toyota (152 авто на суму $5,7 млн).