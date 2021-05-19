Якщо Кабмін не продовжить дію Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, з 20 травня в Тернополі, як і у інших містах України, буде припинено постачання гарячої води.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» пояснюють, що на час дії Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу підприємство здійснювало післяплату за використаний газ, адже населення теж платить за тарифами після того, як отримає послуги.

Що сталося?

· Уряд припинив регулювання цін на газ для комунальних підприємств «Теплокомуненерго». «Нафтогаз» з 20 травня має продавати газ цим комунальним підприємствам за ринковою ціною.

· Ринкова вартість газу значно вища за ту, яка закладена на сьогодні у тарифі для населення.

· 9 лютого 2021 року уряд зобов’язався знайти механізми компенсації місцевим підприємствам теплокомуненерго. Фактично, зобов’язався знайти спосіб покрити різницю між ринковою ціною газу і тією, яка закладена у тарифі для населення. Про це йдеться у меморандумі, який уклали уряд та Асоціація міст України.

· Урядовці не вжили заходів для вирішення проблеми. Натомість, в черговий раз вирішили перекласти фінансове навантаження на регіони.

Яка позиція Тернополя?

Гаряча вода і тепло мають бути доступними для населення і саме держава несе відповідальність за нормальну роботу теплокомуненерго.

Ще одним фактором, який ставить під загрозу можливість подачі гарячої води тернополянам – це розбіжність у тарифах, за якими підприємство купує електроенергію, газ та холодну воду, та тими, які закладені у тарифі на постачання гарячої води. Зокрема, підприємство купує дані ресурси дорожче, аніж продає споживачам.

Держава жодного разу вчасно та у повному обсязі не повертала підприємствам теплоенергетики компенсації за різницю у тарифах, тому у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» накопичилися чималі борги, а боргова яма не сприяє якості у наданні послуг.

Вирішувати цю проблему можна лише змінами у законодавстві.