Тернополяни не зможуть розрахуватися за проїзд у громадському транспорті за допомогою телефона чи смарт-годинника

У громадському транспорті Тернополя деякий час не працюватимуть пристрої з функцією NFC. З 10 липня тернополяни не зможуть розрахуватися за проїзд за допомогою телефону, годинника чи фітнес-браслету.

– У зв’язку із проведенням технічних робіт у процесінгу банку-еквайра, з 10 липня буде тимчасово призупинено можливість оплати проїзду у громадському транспорті пристроями з NFC (телефон, годинник, фітнес-браслет), – повідомили у міській раді. – Тобто оплатити за проїзд за відсутності електронного квитка «Соціальна картка тернополянина» можна буде або безконтактною банківською карткою, або проїзним квитком тривалої дії, який можна придбати та поповнити у будь-якому авторизованому пункті поповнення електронних квитків. Вартість такого квитка становить 25 гривень. При оплаті неперсоніфікованим проїзним квитком тривалого користування вартість проїзду у громадському транспорті становить 9 гривень.

Неперсоніфікований проїзний квиток можна поповнювати набудь-яку суму. Знайти пункти поповнення проїзних квитків можна у мобільному додатку «е-Тернопіль» у розділі «Де транспорт» – «Термінали». Завантажити додаток можна на будь-які смартфони на операційних системах Android та на iOS.