Всеукраїнський радіодиктант національної єдності організовують з нагоди Дня української писемності та мови восьмого листопада. На цьогорічному диктанті випробують новий український правопис.

Розпочнеться всеукраїнський диктант 8 листопада 2019 року об одинадцятій. У прямому ефірі Українського радіо текст читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Цього року він планує випробувати і новий правопис української мови.

Вчителька української мови Ольга Барчук каже, що всеукраїнський диктант пише десять років поспіль. До цієї акції залучає і своїх школярів. «Вважаю, що це дуже гарна ідея. На мою думку, потрібно його зробити обов’язком і для наших політиків. Оскільки вони – еліта, з якої інші мали б брати приклад. Принаймні, хочеться у це вірити».

У читальній залі Національної бібліотеки ім. Вернадського писатимуть диктант політики, журналісти, представники активної громадськості. Як повідомило Українське радіо, цього року вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо). Автори безпомилкових диктантів отримають призи.

Софія Романська