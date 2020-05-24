Екологічну акцію влаштували учасники соціальної ініціативи “Єднання поколінь” у Тернополі. Учора вони взялися прибирати парк “Загребелля”. Продовжити добру справу планують наступних вихідних.

Відновити зустрічі учасників соціальної ініціативи “Єднання поколінь” вирішили на природі. Втім, після тривалого карантину сміття назбиралося чимало.

“Хоча раніше було заборонено ходити в парки, але, очевидно, що багато людей порушували цю заборону. Бо різного сміття у парках дуже багато. Треба наводити там порядок. Тому ми вирішили долучитися до такої акції. Закликаємо тернополян приєднуватися, плануємо збиратися щосуботи. Роботи багато, тож сподіваємося, що до нас приєднаються помічники. Ми збираємося щосуботи за сприятливої погоди”, – каже учасниця акції пані Марія.

До карантину учасники соціальної ініціативи “Єднання поколінь” збиралися двічі на тиждень. Вони брали участь у різноманітних лекціях, семінарах, спілкувалися, активно проводили час. У такому форматі зустрічі у Тернополі поки не відновлюють.

Софія Романська