«Подарунок неба», – таку акцію взялися організовувати у Тернополі. Волонтери готують подарунки для малечі, яка проживає на території, де триває російсько-українська війна.

Різдвяний проект «Подарунок неба» реалізовують у Тернополі другий рік поспіль, – розповідає його співкоординаторка Діна Мартинюк. Наразі Перша церква ХВЄ міста Тернополя готує пакунки, які передадуть перед Різдвяними святами на Східну Україну.

«Ще декілька тижнів і ми святкуватимемо Різдво! Це особливий час, коли ми маємо хорошу нагоду розповідати людям про народження Спасителя. Щиро запрошуємо до участі у різдвяному проекті «Подарунок неба»! Вже декілька років відбуваються поїздки на Схід України із подарунками та різдвяною програмою для дітей та дорослих. Кожен бажаючий може приєднатись та взяти у ньому участь. Якщо ви маєте бажання підготувати подарунок для дитини, напишіть нам і ми приєднаємо вас до viber-групи, де є вся необхідна інформація про те, як саме це робити. Звертайтесь за номерами 0966232699; 0976147573. Радо допоможемо усе з’ясувати!».

Додамо, такі акції допомагають налагодити комунікацію жителів західного та східного регіонів України, що важливо в умовах інформаційної війни, яку веде проти України Росія.

Софія Романська