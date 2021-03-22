Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції мешканці міста 1993 року народження. Дівчина перебуваючи в одному із закладів обікрала відвідувачку.

До правоохоронці звернулася 22-річна потерпіла. Вона попросила розшукати невідому особу, яка викрала з лаунч-бару її верхній одяг, який вона оцінила в 6000 гривень.

Поліцейські розшукали підозрювану. Причину свого протиправного поступку дівчина пояснити не змогла.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ.