За здійснення покупок шахраї пообіцяли тернополянці чималі бонуси. Наслідок – витрачені понад 90 тисяч гривень і ні товару, ні доплат.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій. Зловмисники заволоділи її грошима на суму понад 90 тисяч гривень.

З пояснень заявниці, вона знайшла оголошення на одному з сайтів про те, що пропонується заробіток для тих, хто готовий вкладати кошти в товар. Умова була така: жінка купує на певну суму одяг чи техніку, отримує замовлення, а на карту їй надходять бонуси в розмірі від 500 до 2000 гривень, залежно від вкладеної суми. Тернополянка загалом набрала краму на понад 90 тисяч, очікувала заробити майже 120 тисяч гривень, однак ні товару, ні бонусів так і не дочекалася. Претензій щодо повернення коштів теж нікому пред’явити – телефони «роботодавців» не відповідають.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Поліцейські застерігають краян від подібних афер і просять не вестися на обіцянки заробити великі гроші, а ретельно зважувати і перевіряти, кому перераховуєте свої кревні.