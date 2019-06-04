Тернополянам покажуть захопливу виставу про кохання та несподівані зустрічі.

На завершення театрального сезону – прем’єра. Комедію з двома зникненнями “Олена не прийшла додому” незабаром зможуть переглянути тернополяни. У драмтеатрі завершують останні приготування, актори відточують нові образи. За куліси, на генеральну репетицію, потрапили і кореспонденти Т1 Новини.

Три місяці і майже весь акторський склад – саме стільки потрібно було, щоб підготувати нову виставу. Комедію “Олена не прийшла додому” ставив В’ячеслав Жила.

“Вистава про кохання, про любов, про несподівані зустрічі, які в нас відбуваються. На сцені є побутовий шар і фантастичний”, каже заслужений діяч мистецтв України, режисер-постановник Тернопільського академічного драмтеатру В’ячеслав Жила.