Виставку живопису молодого київського художника Дмитра Коваля «Таємнича Україна» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Автору – 30 років, а його виставка присвячена 30-річчю Незалежності України. До експозиції увійшло сорок творів серед яких є пейзажі, натюрморти, портрети, а також тематичні сюжети.

– Дмитро Коваль народився на Буковині у Хотині де є чудові краєвиди Дністра, де стоїть велична фортеця, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Ця краса природи та архітектури і заклали підвалини майбутнього світосприйняття молодого художника. Освіту він здобував у Хотинській дитячій художній школі, згодом – у Київській республіканській художній школі імені Тараса Шевченка, потім – в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури у класі народного художника України, академіка Василя Гуріна. Ці етапи формування художника дали йому змогу вийти на арену образотворчого мистецтва України зі своїм власним стилем, власною манерою, яка відрізняється від інших, і яка впізнавана. Він працює у різних жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. У серії «Таємнича Україна» ми бачимо надзвичайно цікаві, глибокі за змістом, з високими архаїчними образами сюжети, які пов’язані з Україною, бачимо саму Україну – степи Полісся, ліси та лани Закарпаття, квіти Київщини, вся Україна у його полотнах.

Малює Дмитро Коваль з трьох років. У сімнадцять – мав першу персональну виставку. Виставка у Тернополі – сьома персональна. Загалом на його рахунку участь більше, ніж у 70 збірних виставках. Одна тільки серія робіт «Таємнича Україна» налічує більше ста полотен. І, за словами автора, вона буде поповнюватися.

– В експозиції представлені пейзажі створені під час мандрівок різними регіонами України: Слов’янськ, Донеччина, Закарпаття, рідна Буковина, – каже Дмитро Коваль. – Для того, щоб щось створити треба увібрати все найкраще, найхарактерніше, що є у певному образі, і тоді можна створити щось по-справжньому цінне. Найбільш рання робота на цій виставці створена 5-6 років тому. Пейзажна серія «Таємнича Україна» налічує близько 20 творів, які написані впродовж 2019-2020 років. Тут тільки частина картин представлена, сама серія налічує більше 100 творів, і буде далі розширюватися. Я не з тих людей, хто ставиться до своєї праці поверхово. Якщо я щось роблю, то віддаю цьому всього себе, так мене виховали і так у мене з раннього віку. Якщо щось роблю, то по-максимуму, по-справжньому.

За своїм колоритом його полотна нагадують гобелени. Картини створені методом послоєвого накладання фарби на полотно: мазочок за мазочком, фактура за фактурою. Це кропітка і складна робота. Завдяки такій техніці художник створює ефект мерехтіння, зображення ніби за маревом, у тумані. А це в свою чергу додає загадковості, таємничості. Іноді з першого погляду не вдається побачити сюжет. Та прочитавши назву і ще раз глянувши на зображення, сприймаєш його по-новому. Щодо стилю, то Дмитро Коваль зазначає, що взяв багато від різних напрямків, поєднує зокрема імпресіонізм, постімпресіонізм, щось є від пуантилізму. Під час презентації виставки «Таємнича Україна» у музеї історії Києва народний художник України Іван Марчук назвав його напрямок декоративний імпресіонізм.

– Це доволі зрілий Майстер, хоча він ще молодий, – каже тернопільський художник Михайло Дирбавка. – Дуже рідко у таких роках люди спроможні на такі масштабні виставки. – У 30 років здобути стиль, переварити знання, які дали художня школа, академія, виробити свій персональний стиль – це вже почерк зрілого Майстра. Свої знання, а також традиції народного мистецтва він вплів у канву своїх творів, у них відчувається глибокий зв’язок із народною творчістю, а деякі роботи нагадують українські гобелени по колориту.

Мандрівна виставка «Таємнича Україна» вже побувала у Києві, Чернівцях, Кам’янці-Подільському. Автор сподівається, що з його творчістю ознайомляться і в багатьох інших містах України.

Фото автора







