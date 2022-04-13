Коли лунає сигнал повітряної тривоги потрібно ховатися у бомбосховище чи підвал.

Голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш просить громадян не ігнорувати цю рекомендацію, адже вона може врятувати життя, пише Терен.

“Вчора вночі, коли у нас була повітряна тривога, близько 00.00, в сусідню область (Хмельниччину – ред.) прилетіло, були пожежі, довго займалися тим, щоб їх погасити. Ніхто від такого не убезпечений. По нас, як правило, ведуть повітряні атаки з білоруської сторони. Ракета дуже швидко долітає. Коли почули сигнал, одразу спускайтеся в укриття, не гайте часу”, — наголошує голова адміністрації.

Важливо також від 22.00 до 6.00 не виходити з дому під час комендантської години, нагадує влада області. Порушників відправлятимуть у військкомати. А водіїв таксі, які працюють у комендантську годину, забиратимуть до війська разом з автомобілям.