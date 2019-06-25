У п’ятнадцятирічного Ростислава – важка форма інвалідності з дитинства. Хлопчик потребує постійного догляду і дороговартісних ліків.

Як розповіла голова ГО «Нескорені духом – особи з інвалідністю» Світлана Бичковська, у хлопчика – складний діагноз: ДЦП, вражена нервова система, атрофія зорових нервів, спастичний тетрапарез, вивихи кульшових суглобів, синдром Денді-Волкера, симптоматична епілепсія.

«Він постійно лежить, на постійних протисудомних та знеболювальних препаратах, день і ніч в памперсах. Сім’я готує хлопчика до операції на ніжки, які він постійно тримає навхрест. Він дуже часто хворіє. Мати ніде не працює, оскільки доглядає Ростислава. Родині дуже необхідна підтримка. Ростислав потребує ліки: протисудомні, знеболюючі таблетки (свічки), кальцій. Особлива потреба в памперсах (М або L) і пеленках».

Допомогти Ростиславу можна, звернувшись до ГО «Нескорені духом – особи з інвалідністю» або ж перерахувати кошти мамі Ростислава на карту: 5168757335313260 Ігнатова Тетяна (Приват-банк).

Софія Романська