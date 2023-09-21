Днями можливе списання коштів за проїзд у громадському транспорті Тернополя за попередні дні.

Про це попереджають у міській раді.

До уваги тернополян, які здійснюють оплату за проїзд у громадському транспорті банківськими картками!

“Днями можливе списання коштів за поїздки у громадському транспорті, що були здійснені в період між 8 та 17 вересня, тобто можуть надходити сповіщення про списання коштів за останні десять днів. Це не помилка, просто у вказаному проміжку списання коштів не відбувалося”, – пояснюють у мерії.

Затримка зі списанням коштів виникає через проведення регламентних робіт у процесингу банку, але тернополяни можуть не хвилюватися. Обладнання, яке використовується у громадському транспорті й система списання коштів з банківських карт сертифікована PCI DSS, а відповідність даному стандарту виключає повторне списання коштів, запевняють у міській раді.

“Якщо у вас виникають сумніви щодо списань за оплату проїзду, то ви можете звернутися у ТОВ «Системний зв’язок» за адресою вулиця Вячеслава Чорновола, 1 (другий поверх) і вам нададуть інформацію щодо ваших поїздок, за які знімалися кошти”, – зазначають у мерії.