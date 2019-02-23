Тернополян кличуть на антихутряну акцію

23/02/2019 Розмір тексту:

У неділю об 11.00 в Тернополі відбудеться антихутряна акція. На Театральному майдані зберуться зоозахисники, а також ті, хто проти хутряного виробництва в Україні.

Як розповіли організатори, – такі заходи пройдуть у більшості українських міст.

«У Тернополі та в інших містах пройде Всеукраїнська антихутряна акція з метою популяризації відмови від жорстокого, непотрібного у двадцять першому столітті і шкідливого для довкілля одягу, а також в підтримку законопроекту №10019 в рамках кампанії щодо законодавчої заборони хутрових ферм в Україні слідом за іншими країнами Європи, де заборона уже в дії або в процесі введення у дію. У Тернополі акція розпочнеться о 12:00 на Театральному майдані. Приходьте з друзями, коханими та дітками, мирна акція згуртує нас навколо кращого, здоровішого і більш гуманного майбутнього для нашої країни», – відзначила тернопільська волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська.

Додамо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо заборони хутряного виробництва в Україні. Але чи дослухаються народні обранці зоозахисників, питання поки відкрите.

Софія Романська