“Хвиля гніву” – протест під такою назвою організували профспілки на Тернопільщині.

Сотні жителів краю прийшли до обласної ради з вимогами відкликати законопроект «Про працю», який позбавляє прав найманих працівників, натомість максимально захищає роботодавців.

Законопроект «Про працю» сприятиме несправедливим звільненням працівників, – наголошує голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, умови законопроекту позбавляють соціальних гарантій, послаблюють захист матерів з малими дітьми, звужують ряд соціальних прав і гарантій.

«Ми намагаємося провести соціальний діалог із авторами законопроекту. Парламент попереднього скликання вже проголосував у першому читанні за трудовий кодекс України, над яким працювали роки. Це був компромісний документ, де кожна із сторін соціального діалогу йшла на певні поступки, аби збалансувати інтереси сторін. Ми звертаємося до кожного депутата Верховної ради з проханням – не голосувати, не приймати закон, який не лише порушує права найманих працівників, а фактично призводить до трудового рабства, а також просимо у Кабінету міністрів відкликати цей законопроект».

На Тернопільщині профспілки ініціювали звернення президенту, парламенту та уряду з вимогами відкликати новий законопроект «Про працю». Це рішення підтримала й обласна рада.

«Зараз чимало підприємств у нашому регіоні стикаються з проблемою дефіциту робочої сили, особливо кваліфікованих кадрів через трудову міграцію. Ми маємо розуміти, що люди виїжджають не лише через рівень зарплат, а й через відсутність соціальних гарантій», – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Аналогічні акції відбулися у більшості областей, а також у столиці. Під Верховною Радою зібралися тисячі громадян з усіх регіонів України.

Софія Романська