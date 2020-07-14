Укрзалізниця відновила курсування ще 34 приміських та 3 регіональних поїздів. Кілька з них місцеві.

Згідно із повідомленням на сайті “Укрзалізниці”, відновили рух потягів у Лановецькому напрямку:

№ 6222 Ланівці — Шепетівка, 03:38 — 06:55;

№ 6223 Шепетівка — Ланівці, 21:00 — 23:58;

№ 6224 Ланівці — Шепетівка, 13:20 — 16:39.

У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів — у межах кількості місць для сидіння, пише Терміново.

Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.

Обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.

Нагадаємо, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.