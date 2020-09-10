Антирекордну кількість інфікованих COVID-19 виявили минулої доби на Тернопільщині. Відтак регіон – на третьому місці в країні за кількістю нових випадків.

Учора в області додалося 245 заражених коронавірусом, зафіксовано 5 летальних випадків, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це найбільше від початку епідемії в регіоні.

«Маємо п’ять летальних випадків за добу з підтвердженим діагнозом COVID-19, а також підтверджено 245 випадків зараження. Найбільше у місті Тернополі – інфіковано 69 осіб. Нові випадки виявлено також у шістнадцяти районів області. Найбільше у Бучацькому районі, там інфіковано 40 осіб, у Гусятинському – 25, Теребовлянському – 19, Бережанському – 14, у Заліщицькому і Тернопільському – 13, у Чортківському – 10 нових випадків. Бачимо, що рівень захворюваності збільшується. Однак найбільшою проблемою є захист людей з групи ризику – це люди після 65 років та з хронічними захворюваннями. Насамперед таким особам варто дотримуватися карантину, щоб зберегти своє життя і здоров’я».

Додамо, завтра засідатиме державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак до «червоної» зони може потрапити ще ряд районів нашої області.

Софія Романська