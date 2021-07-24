23 липня у Державному підприємстві «Дороги Прикарпаття», яке належить до сфери управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації, приступив до виконання обов’язків в.о. директора підприємства Богдан Яциковський.

Він був призначений на цю посаду розпорядженням голови Івано-Франківської ОДА від 22.07.2021 року, повідомляє Номер один.

Заміна керівника підприємства відбулася у межах чинного законодавства через порушення попереднім керівником умов контракту та вимог статуту підприємства.

З метою належного виконання обов’язків, покладених на нове керівництво, невдовзі буде проведено аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» за останні роки діяльності.

Богдан Яциковський – тернополянин, був депутатом Тернопільської обласної ради попереднього скликання (2015-2020 рр.) і головою фракції Радикальної партії. Нині голова Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Свого часу був начальником головного управління економіки та промполітики Львівської ОДА та першим заступником голови Збаразької районної державної адміністрації. До останнього часу обіймав посаду заступника голови з економічного розвитку та міжнародної діяльності Державної комісії України по запасах корисних копалин.