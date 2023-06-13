Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій (Генсіцький) відвідав монастир РПЦ на Рівненщині, яким безпосередньо керує московський патріарх Кирил.

8 червня у Свято-Троїцькому жіночому ставропігійному монастирі РПЦ у місті Корець Рівненської області відбулися торжества з нагоди дня шанування Корецької ікони Божої Матері «Споручниця грішних». Попри постійні заперечення зв’язків з російською церквою, святкові заходи очолили архієреї УПЦ МП.

Чи не вперше святкування у монастирі РПЦ обійшлися без участі щорічного гостя з Тернопільщини – митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія, чий кафедральний собор у Тернополі декілька місяців поспіль пікетують зі звинуваченнями у зв’язках з Москвою.

Втім, як виявилося, митрополит Сергій і під час війни все ж відвідує монастир РПЦ у Корці, де досі на літургіях принципово поминають кремлівського першоієрарха, який благословив напад на Україну. Фото візиту тернопільського архієрея УПЦ МП у Корецький монастир РПЦ у соцмережах опублікували віряни. Світлини датовані 30 травня, тож імовірно митрополит Сергій побував у російській обителі дорогою у Київ, де згідно повідомлень церковних ЗМІ, 31 травня відвідав Києво-Печерську лавру.

У канонічному плані Корецький монастир має статус ставропігії у складі РПЦ, напряму підпорядковується московському патріарху Кирилу та не є частиною УПЦ МП. Засновником обителі, згідно даних державного реєстру, є синод російської православної церкви. У 2022 році у монастирі були знайдені проросійські пропагандистські брошури «Русский весник», «Беседы на русской земле», «Русский дом».