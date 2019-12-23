Власників авто на європейській реєстрації не штрафуватимуть до прийняття нового закону про розмитнення. Протестувальники під Верховною Радою добилися продовження «канікул».

Євробляхери протестували під Верховною Радою від 18 по 20 грудня. Вони вимагали прийняття закону про доступне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, а також знижок при оформленні для людей з інвалідністю, учасників бойових дій,- повідомив голова Тернопільської обласної організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Наразі закон про розмитнення євроблях народні депутати не прийняли, втім «канікули» частково продовжили.

«Ми разом з вами відстояли своє конституційне право! Є погодження між Прем’єр-міністром, міністром інфраструктури, міністром МВС та головою ВО ГО «Авто Євро Сила» про призупинення «драконівських» штрафів на період з 1 січня 2020 р та активного розгляду нового закону покомітетно, і пізніше подання на голосування до Верховної Ради. В законі, котрий розроблявся на протязі 4-х місяців, враховані адекватні ставки та пільги для учасників бойових дій, ветеранів війни в АТО та ОСС, багатодітним сім’ям, інвалідам. Цей закон дасть можливість розмитнитись усім легковим авто, вантажним, вантажно-пасажирським, раритетним, котрі знаходяться на території України. А також закон для нововвезених автівок без врахування акцизу при розмитненні! Щиро дякуємо усім, хто не перестає бути активним в досягненні доступного розмитнення!».

Яким буде закон про розмитнення євроблях, наразі невідомо. Ймовірно, депутати його прийматимуть уже після Нового року.

Софія Романська