Понад чотириста старшокласників зібралося на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Для них проводять спеціальні навчально-польові збори. Серед інструкторів – військовослужбовці 44 артилерійської бригади.

Триватимуть навчально-тренувальні збори упродовж чотирьох днів, – розповів прес-офіцер артилерійської бригади Юрій Кульпа. За цей час у заняттях візьме участь більше півтори тисячі школярів.

«Заняття проходять на базі навчального центру військової частини А3215. Участь беруть учні старших класів закладів загальної середньої освіти Тернополя і Тернопільської області. Проводяться збори в рамках допризовної підготовки з метою закріплення знань і навичок предмету «Захист Вітчизни». Військовослужбовці бригади забезпечують проведення занять, надають спорядження та супровід, інструктують на навчальних місцях та під час виконання практичних вправ «Стрільба з місця по нерухомих цілях».

Сьогодні на полігоні займалися одинадцятикласники з 20 –ти шкіл Тернополя. Приєднаються до занять школярі зі Збаразького, Теребовлянського, Тернопільського, Зборівського, Монастирського, Кременецького, Лановецького, Козівського, Шумського районів.

Софія Романська