Казкотерапія – один із ефективних методів навчання та виховання малят, які саме пізнають світ і часто зазнають тих чи інших емоційних та поведінкових труднощів. Суть цього методу у створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дозволяє вступити у боротьбу зі своми страхами та комплексами.

Учасниками такого “терапевтичного” заходу стали маленькі читачі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, які завітали на релаксовий «сеанс» казкотерапії разом з відомою письменницею, казкаркою, художницею, видавчинею Іриною Мацко.

Пані Ірина розповіла діткам про роботу у видавництві «Мандрівець», а також про те, як разом із друзями-письменниками вони вирішили створити серію терапевтичних книг «Долаємо це разом».

Герої цих видань – Динозаврик Булька, Монстрик Боюська та інші, допомагають малюкам боротись зі страхами, давати собі раду у різноманітних життєвих ситуаціях і, звичайно ж, розважають і веселять.

Відрізняти бажання від потреб, а також передавати свої почуття на папері, дітки навчились, слухаючи історію про дівчинку Олесю, її бажання і потреби.

Проте, найбільше усім сподобалось вигадувати власну казку. До цієї веселої розваги запросили навіть дорослих, які теж захоплено творили сюжет нової фантастичної історії.

Завершилась зустріч терапевтичним казкочитанням, розгляданням книг із серії “Долаємо це разом” і спільною фотосесією.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей