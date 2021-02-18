20 працівників залізниці з Тернопільщини протестують в Києві під Кабміном.

Про це Суспільному повідомив голова профспілкової організації тернопільської дистанції Львівської залізниці Святослав Бугай.

За його словами, голова “Укрзалізниці” 22 січня підписав указ про реформу залізниці, яким позбавив залізничників усіх соціальних виплат. Наприклад, 13 заробітної плати. Залізничники вимагають відновити ці виплати, а також підвищити їм зарплату. Також після реформи мають скоротити працівників залізниці. Це стосуватиметься тільки центрального офісу, в регіональних установах звільняти людей не будуть.

За його словами, якщо уряд не виконає їхніх вимог, тоді працівники залізниці оголосять страйк.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем у Тернопільську дирекцію залізничних перевезень. Начальник цієї установи Володимир Данилюк відмовився давати коментар, оскільки сьогодні, каже, не має часу. Відмовилися коментувати ситуацію також начальник “Тернопільської дистанції колії” та директор залізничного вокзалу.