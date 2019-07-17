На Тернопільщині для дітей із кризових родин готують пакунки зі шкільним приладдям.

У рамках акції «Школярик» малечу порадують новенькими рюкзаками та канцелярськими засобами. Долучитися до благодійності закликають всіх небайдужих. Оскільки від цього залежить кількість дітей, яких волонтери зможуть охопити подарунками.

Мета акції «Школярик» у тому, щоби забезпечити діток із кризових, малозабезпечених, багатодітних родин шкільним приладдям до початку навчального року, – кажуть у благодійному фонді «Карітас».

«Кожен ваш внесок є дуже важливим. Зробити добру справу легко. Для пакунків необхідні шкільні рюкзаки; зошити; ручки; олівці; фломастери; пенали; альбоми; кольоровий папір; фарби та інше. Шкільне приладдя ви можете приносити в Тернопільський благодійний фонд «Карітас» вул. Замонастирська ,1. Благодійні внески можна перерахувати за кодом ЄДРПОУ 21162280

Р/рах. 2600201171387 ЦВ ПАТ Кредобанк МФО 325365 з позначкою: акція “Шкільний портфелик».

Додамо, завдяки цій акції чимало діток з кризових родин отримають необхідні і дуже цінні для них речі.

Софія Романська