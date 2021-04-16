Тернопільські студенти беруть участь у всеукраїнському екологічному проекті “Озеленення України”.

Майбутні географи та біологи висаджують декоративні дерева у Біблійному саду на території Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка.

Студентка Анастасія долучається до такої акції вперше. Дівчина переконана, що це одна із найблагородніших ініціатив.

“З самого малечку нам вкладали, що посадити бодай одне дерево має кожен. Я вважаю, що потрібно кілька десятків дерев садити щороку. Адже сьогодні ліси настільки скоротилися. Велике задоволення приносить відчуття того, що наші дерева будуть рости тут поряд, а після завершення навчання ми побачимо красивий сад. Також ми плануємо висаджувати дерева на інших масивах в нашій області”.

Юнаки та дівчата висадили у Біблійному саду 35 декоративних дерев. Акцію приурочили національному екологічному проекту “Озеленення України”. Така ініціатива об’єднала понад сто країн світу.