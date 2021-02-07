Три маскувальні сітки передали студенти історичного факультету українським бійцям на Східну Україну.

Про це повідомив доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак. Над плетінням сітки працювали другокурсники упродовж локдауну.

Студенти історичного факультету плетуть маскувальні сітки для українського війська з 2015-го року. Вони допомагають замаскуватися нашим воїнам від ворожих очей. Матеріали на сітки жертвують меценати.

«Чергових три сітки поїхало на Східний фронт. Цього разу у 14 бригаду імені князя Романа Великого. Дякую студентам за роботу, а також небайдужим людям за купівлю матеріалів для плетення маскування та оплату відправки», – наголосив Володимир Кіцак.

Маскувальні сітки доставлять у зону бойових дій на Східну Україну волонтери з Тернополя. А студенти-історики приступають до роботи над черговими маскувальними засобами.