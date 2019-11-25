Учнівський клуб “Час Z” діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Під час листопадового засідання нагородили переможців конкурсу “Профорієнтаційний АРТ-БУК – 2019» на тему: «Професії: погляд зблизька».

Під час засідання учнівського клубу презентували кращі роботи школярів. У конкурсі «Професії: погляд зблизька» брали участь учні Тернопільських шкіл № 30, № 6, № 15, № 28, № 13 та № 9, а також класні керівники, психологи, фахівці служби зайнятості.

«На конкурс школярі самостійно обирали теми висвітлення (види трудової діяльності, професії), формати, техніки виконання, форми. Роботи вирізнялися розмаїтістю: колажі, аплікації, книжки з фетру; плакати, інтерактивні розвиваючі книжки, блокноти і панорами тощо, деякі з них насичені не лише загальною інформацією про ту чи іншу професію, а й цікавими твердженнями, загадками, інтелектуальними завданнями», – зазначає директор Тернопільського МРЦЗ Анатолій Куриляк. Він вручив учасникам конкурсу подарунки та дипломи, а виконавців найкращих робіт відзначив цінними призами.

І місце здобули вихованки школи-ліцею № 6 Настя Собчак за арт-бук «Лікар» та учасниці шкільного театрального гуртка Мар’яна Куляс, Настя Михайлова, Ірина Нижник – за арт-бук «Актор».

Софія Романська