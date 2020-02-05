Троє тернопільських митців презентують спільну виставку «Три візії». Усі вони працюють у різних жанрах та об’єднує їх символічність відтворюваного у роботах, для якої характерні філософічність, містицизм і герметизм. Це Микола Дмітрух, Соломія Бутковська та Сергій Музика.

Відкриття їхньої виставки відбудеться 6 лютого о 19.00 у галереї «Бункермуз».

Організатори заходу зазначають, що головні ідеї цієї експозиції — тотальний україноцентризм, ствердження місійної ролі українського народу в історії, віра в те, що людяність, честь, достоїнство, шляхетність — є домінантами людської безсмертної природи.

– Коли я створив свої роботи із монетами і показав їх Миколі Дмітруху, він запропонував зробити виставку, – розповів Сергій Музика. – Пізніше у нас з’явилась ідея зробити спільну експозицію та запросити до участі Соломію Бутковську. Твори цієї експозиції — тотальний символізм. Гобелени Соломії Бутковської просто космічні — це пейзажі, але вивірені та кристалізовані до символічного рівня. Степ на картинах Миколи Дмітруха — безкрайній та вільний, як душа, спокій якої ніщо не може порушити. Мені близька та знаковість степу, як місця, де перетинались різні культури й кожна залишила по собі пам’ять. Мої роботи, виконані в авторській техніці з монет, котрі вийшли з обігу, ґрунтуються на темі україноцентричності та пошуку основ безсмертної людської природи.

Микола Дмітрух та Соломія Бутковська знані митці і творчість їх відома багатьом. А от Сергій Музика до творчості звернувся тільки у вересні 2019 року. Створив серії «…5 копійок до питання Вселенського Україноцентризму…» та «…СотвореннЯ…». Перша виконана у техніці колажу, для неї використав монети, які вийшли з обігу. Друга — створена у авторській комбінованій техніці.

Сергій Музика народився 5 грудня 1963 року в Золочеві Львівської області. Провадив педагогічну та наукову діяльність. Зокрема, був директором тернопільської школи-колегіуму Патріарха Йосифа Сліпого, на громадських засадах працював виконавчим директором культурно-мистецького благодійного фонду імені Патріарха Йосифа Сліпого. З липня 2017 року й до нині очолює Тернопільську художню школу імені Михайла Бойчука.

Микола Дмітрухнародився 20 червня 1954 року в селі Краснопілля на Миколаївщині, в Тернополі мешкає з 1970 року. Працював художником Тернопільського художньо-виробничого комбінату спілки художників України. Викладач Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука з 1993 року. Працює в галузі живопису та графіки. Член Національної спілки художників України, Асоціації карикатуристів, заслужений художник України, лауреат, дипломант Всеукраїнських та міжнародних виставок. Учасник понад 200 збірних і понад 20 персональних виставок в Україні та за кордоном. Твори зберігаються у вітчизняних та зарубіжних музеях, арт-галереях і приватних колекціях.

Соломія Бутковська родом із Почаєва. З 1999 року входить до Національної спілки художників України. Закінчила Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша. Учасниця обласних, зональних, всеукраїнських, міжнародних виставок і симпозіумів. Працює в техніці гобелену. Минулого року брала участь у 58-ій Міжнародній виставці мистецтв La Bienale di Venezia в Італії. Роботи Соломії Бутковської експонуються в музеях Тернополя, Львова, Києва, Почаєва, а також є у приватних колекціях України, Польщі, США, Німеччини, Ізраїлю та Італії.

Ольга Трач