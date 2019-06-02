Цими вихідними тернопільські бігуни розпочали літній сезон ранкових пробіжок. Відтак до легкоатлетичного руху «Рандей» у Тернополі приєдналися десятки нових учасників, серед яких – люди різного віку.

Тернополянка Людмила не пропускає суботніх ранкових пробіжок навіть взимку. Жінка переконана: біг допомагає її залишатися у формі та бути здоровою.

«Не пам’ятаю, коли останній раз грипом чи застудою хворіла. Відколи бігаю, імунітет став набагато сильнішим. Тому не лінуюся навіть у холодну пору бігати. Суботні тренування стали для мене правилом життя, яке я не порушую».

Нагадаємо, у рамках легкоатлетичного руху «Рандей» тернопільські бігуни щосуботи долають близько п’яти кілометрів набережною тернопільського ставу. У літню пору ряди бігунів розширюються, – кажуть організатори пробіжок.

«Завжди цю пору асоціюють з початком чогось теплого та світлого, і тут важко посперечатись. У суботу наші бігуни-рандеївці пробігли звичну дистанцію під першими літніми променями, милуючись красою нашої набережної. А з приходом літа учасників стає все більше, адже сезон відпусток не за горами, і всі хочуть бути у хорошій формі. Тільки будьте обережні, рандей може стати вашою звичкою! Дякуємо нашим волонтерам за чудову підтримку! Якщо ти ще не з нами, то якраз саме час приєднатись! Набережна тернопільського ставу, локація «Рандей», субота 8:45».

Отже, ряди легкоатлетів відкриті і далі можуть поповнюватися новими бігунами, – кажуть організатори руху «Рандей». Відтак прихильників здорового способу життя у Тернополі просять приєднуватися до суботніх тренувань.

Софія Романська