Тернопільські бійці мірялися силами. ФОТО

14/02/2019 Розмір тексту:

Серед тернопільських військовослужбовців обирали найсильніших. Бійці силами мірялися в одній з військових частин. За словами організаторів, у змаганнях брали участь і професіонали, і аматори.

Турнір проходив у військовій частині А3215. Військовослужбовці змагалися у категоріях до 70, 80, 90 і понад 90 кг. Як повідомив прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, у змаганнях збірних команд перше місце виборола рота матеріального забезпечення, друге – у команди польового вузла зв’язку, третє місце у артилеристів одного з дивізіонів бригади. Командування військової частини привітало учасників змагань, переможців нагородили кубками та грамотами.

Збірна команда Тернопільських артилеристів братиме участь у змаганнях, які пройдуть в місті Рівному. Там першість вибрюватимуть серед військових частин оперативного командування «ЗАХІД».

Софія Романська