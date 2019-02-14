Тернопільські бійці мірялися силами. ФОТО

14/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Серед тернопільських військовослужбовців обирали найсильніших. Бійці силами мірялися в одній з військових частин. За словами організаторів, у змаганнях брали участь і професіонали, і аматори.

Турнір проходив у військовій частині А3215. Військовослужбовці змагалися у категоріях до 70, 80, 90 і понад 90 кг. Як повідомив прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, у змаганнях збірних команд перше місце виборола рота матеріального забезпечення, друге – у команди польового вузла зв’язку, третє місце у артилеристів одного з дивізіонів бригади. Командування військової частини привітало учасників змагань, переможців нагородили кубками та грамотами.

Збірна команда Тернопільських артилеристів братиме участь у змаганнях, які пройдуть в місті Рівному. Там першість вибрюватимуть серед військових частин оперативного командування «ЗАХІД».

Софія Романська

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
7 / 0,350 / 12.18m