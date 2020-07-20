Відеобронхоскоп для обстеження хворих на коронавірус отримала лікарня швидкої допомоги у Тернополі.

Про це повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров’я ТМР Ольга Ярмоленко. Вартість апарату — 2 мільйони 134 тис. грн., частину коштів виділили з міського бюджету, а також допомогли благодійники.

Відеобронхоскоп застосовуватимуть з метою діагностики, а також лікування легеневої системи і бронхів. Дотепер такого апарату в лікарнях Тернополя не було.

“Лікарня швидкої допомоги отримала відеобронхоскоп вартістю понад два мільйони гривень. У лікарі лікарні швидкої допомоги зможуть покращити рівень надання медичної допомоги хворим на коронавірус, оскільки це дає можливість оглядати бронхи, легеневі структури. Обладнання було придбано за кошти міського бюджету та благодійників”, – повідомила на засіданні міського оперативного штабу Ольга Ярмоленко.

Нині у лікарнях Тернополя перебуває тридцять хворих на COVID-19. У міській лікарні швидкої допомоги — 25 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірусу, у дитячій лікарні — п’ятеро пацієнтів з COVID-19. Стан пацієнтів — середньо-важкий.

Софія Романська

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