Шістнадцять інфікованих коронавірусом діагностували учора у Тернополі. Загалом кількість заражених COVID-19 сягнула в обласному центрі 600. Побільшало хворих і в районах області.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині залишається складною, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. В окремих населених пунктах побільшало хворих через спалахи в організованих колективах.

“Показник захворюваності складає 250, 9 випадків на сто тисяч населення. За критеріями, передбаченими Кабінетом Міністрів України, область в цілому відповідає вимогам, місто Тернопіль відповідає цим вимогам протягом останніх двох днів. Але на загал ситуація є складною. Захворюваність є нестійкою, вона схильна до коливань: від 16 до 44 випадків за добу. Це стосується і міста. Ми теж демонструємо нестабільні показники”.

Минулої доби по одному випадку зараження коронавірусом діагностували у Бережанському, Гусятинському, Монастириському, Підволочиському, Шумському районах. П’ятеро осіб інфікувалося у Теребовлянському районі.

Софія Романська

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