Сьогодні, 2 червня, Тернопіль у жалобі. Люди прощаються із відважним командиром протитанкового відділення, вправним пластуном, мудрим журналістом Віталієм Дерехом.

Життя бійця обірвалося 28 травня, пише “Файне місто“.

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Віталій на вперше пішов захищати Україну. Віталій у 16 років став учасником Помаранчевої революції, славного маршу сумських студентів на Київ (тоді їх побили і заарештували). Під час Революції Гідності – знову серед перших. 20 лютого 2014 року витягував поранених на вулиці Інститутській, повзаючи з медичними ношами «по-пластунськи» у першій лінії. Того ж року пішов воювати на Донбас. 24 лютого пішов знову боротися за Україну. Віталія вбили у травні під Попасною.

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Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, близьким і побратимам Віталія. Розділяємо біль і скорботу з приводу непоправної втрати разом з вами. Вічна слава і пам’ять Герою!