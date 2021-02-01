Тернопіль може отримати від продажу комунального майна до 10 мільйонів гривень

Дозвіл на приватизацію нежитлових приміщень, які були у комунальній власності дали депутати на черговій сесії міськради 29 січня.

Йдеться про приміщення будівлі, що на вулиці Тролейбусній, 7а, загальною площею майже шість тисяч квадратних метрів. Приватизація відбудеться шляхом викупу. Викупити приміщення пропонують орендарю – товариству з обмеженою відповідальністю “СЕРВІСАВТОТРАНС+”.

Під час розгляду цього питання депутат Іван Ковалик запропонував не приймати його, оскільки у такому випадку громада втратить мільйони гривень. На його думку доцільніше було б землю виставити на аукціон, а отримані з продажу кошти спрямувати на соціальне забезпечення громадян.

– Земля, на якій розміщений об’єкт приватизації, залишається у комунальній власності, – наголосив Сергій Надал, міський голова. – Мова йде виключно про продаж майна, яке перебуває в оренді. Вартість майна буде визначена відповідно до ринкової вартості, яка підтверджена відповідним експертним висновком. І ці кошти сьогодні будуть, як ніколи необхідні нашій громаді. Вартість майна буде визначена експертами після прийняття рішення.

Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Сергій Ковдриш у відповідь на запитання депутатів зазначив, що станом на перше січня 2021 року залишкова вартість вказаного майна становить два мільйони. А після експертної оцінки орієнтовно становитиме 8-10 мільйонів гривень. Після цього міський голова виніс проект рішення на голосування. Його підтримали 34 депутати.