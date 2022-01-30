“Теплом зігріємо серця” — акцію під такою назвою організували у Тернополі.

Дітям учасників російсько-української війни з Тернопільщини вручили наплічники з канцелярією, іграшками та одягом. Допомогу зібрали представники діаспори Спілки української молоді.

Благодійна акція відбулася у Тернопільському центрі професійно-технічної освіти. “Українці-члени спілки з цілого світу пожертвували кошти та підготували адресні гостинці, щоб таким чином підтримати діток наших захисників та діток наших загиблих Героїв. В подарунок дітки одержали наплічники з канцелярією, іграшками, одягом, різними цікавинками та смаколики. Особисто змогли отримати подарунки лише кілька діток родин загиблих Героїв та поранених ветеранів: Коцюк Марічка, Громові Максим та Денис, Федорова Мирослава та Рівний Остап. Іншим діткам передала наплічники та солодкі прдарунки поштою!

Щиро дякую організаторам та усім, хто долучився”, – зазначила волонтерка Христина Феціца.

Таку акцію Спілка Української молоді у Тернополі організовує восьмий рік поспіль. За цей період подарунки отримали майже тисячу дітей.