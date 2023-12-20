Тепло і дощі: якої погоди чекати на Тернопільщині перед Різдвом

Майже весняну погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Стовпчики термометрів сягатимуть 7-9 градусів тепла. Місцями можливі невеликі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду на Тернопільщині визначатиме теплий сектор від циклонічної депресії над Скандинавією.

У краї буде хмарно з проясненнями. На окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця, вітер західний, 7 – 12 м/с.

«Тиждень напередодні Різдва буде в Україні переважно теплим. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +2 +9 градусів. У кінці тижня, 22-23 грудня, очікується незначне похолодання. Проте на Різдво знову потепліє. Дощі пройдуть місцям на заході. Вітер буде західного, південно-західного напрямку, веселий, рвучкий, на заході можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, невелике похолодання прийде на Тернопільщину у переддень Різдва. Втім, безпосередньо на свята тепло повернеться.