Телефонний дзвінок від псевдобанкіра обійшовся жительці обласного центру втратою коштів з кредитної картки. Жінка повірила додзвонювачу й повідомила йому всю конфіденційну інформацію за допомогою якої він привласнив кошти.

Зі слів потерпілої аферист запевнив жінку, що банк надає можливість зниження процентної ставки, але для цього необхідно повідомити персональні дані. Жінка повірила й зробила, що її просили. Вже згодом вона отримала сповіщення про зняття з кредитки 30 000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці неодноразово розповідали, що потрібно робити, аби не стати жертвою шахрайства.

Схема, за допомогою якої діють шахраї незмінна, хоча кожного дня зловмисники придумують все нові методи видурювання коштів.

Найпопулярніше, коли телефонують на мобільний телефон та представляються працівником банку. Розповідають, що банківська картка власника заблокована, оскільки хтось намагався зняти з неї кошти. Щоб розблокувати, необхідно уточнити деякі дані, зокрема пін-код і дівоче прізвище матері. Якщо людина надає ці дані, шахраї отримують доступ до рахунку і знімають всі кошти потерпілого.

Поліцейські наголошують ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особистої інформації незнайомцям, які представляються працівниками банку. Представники фінустанов не телефонують та не запитують пін-коди, паролі та інші секретні дані. Якщо ж такий дзвінок пролунав, зверніться в найближче відділення банку та дізнайтесь там всю інформацію.

Не зберігайте пін-код разом з картою. Його потрібно запам’ятати. У багатьох банках є можливість встановлювати пін-код самостійно, тому ви можете вибрати для себе зручну комбінацію з 4 цифр, яку легко запам’ятаєте.

Звертайте увагу на зовнішній вигляд банкомату, щоб на них не знаходилось накладок, які можуть зчитували інформацію з ваших карток.

Правоохоронці ще раз звертаються до громадян бути обережними та уважними, не робити ніяких поспішних рішень. Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте на лінію “102”.