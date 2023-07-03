Рішення щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для водоканалів України, яке прийняли 29 червня, скасували.
Про це повідомили на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про причини відміни підняття вартості водопостачання розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
– Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення, – прокоментував Костянтин Ущаповський. – Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення.
У Національній комісії зазначають, що розпочинають консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами, щоб напрацювати справедливе соціальне рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.
Відповідно до попереднього коригування вартість послуг водоканалів мала зрости з першого липня в середньому на 32%. Щодо КП «Тернопільводоканал», то їхній тариф впродовж двох місяців мав піднятися на 14 гривень. Після відміни рішення НКРЕКП, тернополяни, як і раніше, платитимуть 36,7 гривень за кубометр води.