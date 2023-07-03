Тарифи на воду для тернополян не зростуть. Поки що…

Рішення щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для водоканалів України, яке прийняли 29 червня, скасували.

Про це повідомили на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про причини відміни підняття вартості водопостачання розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

– Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення, – прокоментував Костянтин Ущаповський. – Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення.

У Національній комісії зазначають, що розпочинають консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами, щоб напрацювати справедливе соціальне рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

Відповідно до попереднього коригування вартість послуг водоканалів мала зрости з першого липня в середньому на 32%. Щодо КП «Тернопільводоканал», то їхній тариф впродовж двох місяців мав піднятися на 14 гривень. Після відміни рішення НКРЕКП, тернополяни, як і раніше, платитимуть 36,7 гривень за кубометр води.