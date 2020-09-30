Зловмисник надавав стусанів та відібрав у 16-річного студента коледжу мобільний телефон, стверджуючи, що той разом з товаришем не оплатили послуги таксі.

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків обласної дитячої лікарні про те, що до них за допомогою звернувся 16-річний студент одного з коледжів Тернополя. У хлопця було діагностовано тілесні ушкодження.

З’ясувалося, неповнолітнього побив та відібрав мобільний телефон раніше судимий житель Збаражчини, котрий працює у Тернополі таксистом. З пояснень зловмисника, хлопець разом зі своїм товаришем користувалися послугами таксі, та не оплатили, пообіцявши якнайшвидше повернути борг. Проте з грошима не поспішали.

Якось, побачивши на зупинці громадського транспорту одного з боржників, таксист вирішив таки забрати своє. Після словесної суперечки, не отримавши заборгованого, зловмисник надавав неповнолітньому стусанів та забрав його мобільний.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано частиною 2 статті 186 ККУ. Триває досудове розслідування.