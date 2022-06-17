Раїса Коляда з Тернопільщини розповіла про брата-військового Назара Гушпета, який у перші дні повномасштабного наступу Росії під Харковом зняв відео із синицею.

Пташка прилетіла до бійця в окоп і сіла йому на плече. Відео стало популярним в Україні та за кордоном. Воїн родом з Тернопільщини. Служить у 79-ій десантно-штурмовій бригаді, тримає оборону на Донеччині, ідеться в сюжеті Суспільного.

За словами Раїси Коляди, як тільки її брат опублікував у соцмережі відео з синицею – люди почали поширювати та коментувати.

“Всі були приємно здивовані побачити Назара, його відео і якої популярності воно набуло. Але найбільше було приємно те, який дух воно передавало, який мотив, яку патріотичність, віру в наших захисників, віру в ЗСУ”, – каже Раїса Коляда.

Назар Гушпет родом зі села Великі Вікнини на Тернопільщині. У два роки він втратив маму, а в 7 – батька. Хлопця виховувала сестра Раїса. З нею він проживав у студентському гуртожитку, інколи відвідував разом зі сестрою заняття у педагогічному університеті. У 2020 році підписав контракт зі Збройними силами України.

“Дух його надзвичайно позитивний, він патріотично налаштований. З початку війни Назар сказав, що на 100% впевнений, що він там, де має бути. Для когось це ЗСУ, а для когось –це частина серця. Періоди бувають дуже важкі. Особливо важко, коли по декілька днів він не виходить на зв’язок і ти не можеш знайти собі місця в очікуванні цього повідомлення”, – розповіла сестра військового.

Раїса Коляда допомагає братові та його побратимам зі 79 десантно-штурмової бригади. Жінка організовує збір речей першої необхідності: форми, засобів гігієни та їжі. Усе це волонтери відвозять військовим.

За словами Раїси, у волонтерській справі вона знайшла своє призначення під час російсько-української війни. Ініціативу підтримали студентські подруги, колеги з роботи, односельці та небайдужі люди.