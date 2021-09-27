В одній із столичних клінік медики борються за життя 33-річного жителя Тернопільщини. Зараз Тарас Артемович проходить всі необхідні обстеження та готується до операції.

Рік тому чоловік переніс вже одне хірургічне втручання, та боротьба з недугом, на жаль, на цьому не завершилася. Молодий батько зізнається, сили покидають. Та, каже, здаватися права не має. Вдома на нього чекають двоє маленьких діточок, пише Файне місто.

Про необхідність допомоги зі збору коштів повідомив Юрій Фордзюк. Чоловік зазначив, що вартість операції, яку мають провести якнайшвидше Тарасу Артемовичу, становить понад 200 тисяч гривень. Та просить усіх небайдужих долучитися до цієї доброї справи.

Потребує допомоги у боротьбі із недугою наш земляк Артемчук Тарас Леонідович. Рік назад йому зробили операцію із видалення прямої кишки. Лікарі ставили невтішні прогнози, проте цей хлопець не здавався!

За останній рік у Тараса була важка реабілітація. Сили практично його покинули, коли передчасно не стало його батька. Але, як говорить сам Тарас, ” У мене двоє прекрасних, маленьких діточок, я повинен боротись…”.

Вже два тижні Тарас перебуває в київській лікарні, його готують до складної операції. За цей час родина витратила понад 100 тисяч гривень. Операція коштує більше 200 тисяч гривень”, – зазначив Юрій Фордзюн.

Якщо у вас є можливість допомогти родині Артемчук – зробіть це. Важлива кожна гривня.

Реквізити для допомоги: номер карти – 4149 4993 8872 0771 (мама Галина Артемчук).